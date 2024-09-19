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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a transferiyle büyük bir heyecan uyandıran Osimhen konusundan sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı sezon başında Chelsea ile anılan yıldız oyuncu için İngilizler kararını verdi. İşte transfere dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 13:33
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Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

Golcü transferi için gemileri yakan Chelsea'nin listesinin ilk sırasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen var.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

Galatasaray cephesinin Osimhen'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirtmesine rağmen Chelsea'nin, ara transfer döneminde Nijeryalı santrfor için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

NTV Spor'un haberine göre ancak Chelsea bu transferi gerçekleştiremezse Sporting'in yıldızı Viktor Gyökeres için harekete geçecek.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

Bu transferde Maviler'in rakibi olarak Paris Saint-Germain ve Tottenham da olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

Haberde Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Gyökeres transferi için oldukça istekli olduğu yazıldı.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...

Osimhen kısa sürede Galatasaray taraftarıyla büyük bir uyum yakaladı.

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