Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a transferiyle büyük bir heyecan uyandıran Osimhen konusundan sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı sezon başında Chelsea ile anılan yıldız oyuncu için İngilizler kararını verdi. İşte transfere dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray cephesinin Osimhen'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirtmesine rağmen Chelsea'nin, ara transfer döneminde Nijeryalı santrfor için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
Bu transferde Maviler'in rakibi olarak Paris Saint-Germain ve Tottenham da olduğu belirtildi.
Haberde Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Gyökeres transferi için oldukça istekli olduğu yazıldı.
Osimhen kısa sürede Galatasaray taraftarıyla büyük bir uyum yakaladı.
25 yaşındaki santrforun güncen piyasa değeri 100 milyon Euro.
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