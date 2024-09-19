Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da dev derbi öncesi merak edilen konulardan biriyse Mauro Icardi'nin durumu olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada Arjantinli forvetin oynamasının imkansız olduğunu söylemişti.
Arjantin'deki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen tecrübeli santrfor, takımla çalışmalara başladı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada Icardi ile ilgili müjdeyi verdi.
"MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Kaplan, "Normalde Mauro Icardi için düz koşu planı yapılmıştı ama oyuncunun bir an önce oynama konusunda ciddi bir iradesi var. O nedenle takım antrenmanının tamamında yer aldı. Icardi, maç kadrosunda yer alacak gibi gözüküyor. Başlangıç planı Osimhen üzerinden yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Arjantinli forvetin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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