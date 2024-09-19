Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada Icardi ile ilgili müjdeyi verdi.

"MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR" Kaplan, "Normalde Mauro Icardi için düz koşu planı yapılmıştı ama oyuncunun bir an önce oynama konusunda ciddi bir iradesi var. O nedenle takım antrenmanının tamamında yer aldı. Icardi, maç kadrosunda yer alacak gibi gözüküyor. Başlangıç planı Osimhen üzerinden yapılıyor." ifadelerini kullandı.