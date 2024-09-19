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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 18:50
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Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Pas ve topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da dev derbi öncesi merak edilen konulardan biriyse Mauro Icardi'nin durumu olmuştu.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada Arjantinli forvetin oynamasının imkansız olduğunu söylemişti.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Arjantin'deki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen tecrübeli santrfor, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada Icardi ile ilgili müjdeyi verdi.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

"MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Kaplan, "Normalde Mauro Icardi için düz koşu planı yapılmıştı ama oyuncunun bir an önce oynama konusunda ciddi bir iradesi var. O nedenle takım antrenmanının tamamında yer aldı. Icardi, maç kadrosunda yer alacak gibi gözüküyor. Başlangıç planı Osimhen üzerinden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

Arjantinli forvetin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a Icardi'den sevindiren haber! Fenerbahçe derbisinde...

31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.

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