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Haberler Galatasaray

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Gaziantep FK maçının ardından flaş yorum! "Antrenman maçından kolaydı"

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 3-1 kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı kalemine aldı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Gaziantep FK maçının ardından flaş yorum! "Antrenman maçından kolaydı"

Galatasaray dün gece bir maç güle oynaya nasıl kazanılır herkese gösterdi. PAF takımı ile antrenman maçı yapsa, biraz daha zorlanırlardı diye düşünüyorum. Galatasaray oyuna çok iyi ve hızlı başladı. Müsabakanın hemen başında da Barış Alper Yılmaz ile öne geçti. Barış Alper, topu alıp ekseni etrafında dönüp köşeye vurmayı çok iyi beceriyor. Böyle golleri var, dün gece de bunlardan birini attı. Hemen ardından Yunus, mutlak golü kaçırdı ama hemen akabinde Batshuayi'nin topa tıklaması ile aldığı pası gol yaptı. Aslında ilk yarıda Galatasaray çok daha fazla gol bulabilirdi. İkinci devre tam bir rölanti… Sakatlık olmasın, cumartesi günkü büyük önem taşıyan Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç için fazla yorgunluk olmasın diyerek oyunu yavaşlattılar ama bu esnada da Batshuayi ile gol geldi. Dün gece Berkan Kutlu'yu beğendim. Barış Alper'i beğendim… Aslında kötü diyeceğimiz oyuncu yok çünkü ölçü olabilecek tipte bir maç değildi. Gelelim belki de yılın golüne… Gaziantep FK, öyle bir gol attı ki futbol sahalarında çok ender görülür. Tam orta saha çizgisi üzerinden Furkan öyle bir vurdu ki Muslera ilerideydi ve gol oldu. Kolay kolay rastlanacak tipte değil. Aslında maç hakemsiz de oynanabilirdi. Herkes iyi niyetli, Gaziantep sonucu kabul etmiş ama atılan ilk golde top Barış Alper'in sağ kolu ile önüne düşüyor. Ya ben yanlış gördüm ya da VAR hakemi Çağdaş Altay ve orta hakem Cihan Aydın göremedi.

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