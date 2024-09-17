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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Yunus Akgün siftah yaptı!

Galatasaray'da Yunus Akgün, Gaziantep FK’ya attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:14
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Galatasaray'da Yunus Akgün siftah yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park'ta Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Michy Bathuayi'nin verdiği topu alan Yunus, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Süper Lig'de 5 maçta da forma giyen Yunus 2'sine 11'de başladı.

Karşılaşmada 11'de görev alan Yunus Akgün 72. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

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