GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk ligin şifresini çözdü! Parmak ısırtan seri

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın ligde aldığı başarılı sonuçlar ise dikkat çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de son oynadığı 24 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Cimbom söz konusu karşılaşmalardaki tek yenilgisini ise geçen sezon sahasında şampiyonluk mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı.

PUAN KAYBI YAŞAMADI

Takvim'de yer alan habere göre, söz konusu süreçte skorer performansıyla dikkatleri çeken Galatasaray rakip fileleri 72 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü. Bir maçı eksik olan Aslan bu sezon ise ligde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak ligde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Bu sezon 4 maçta 14 kez fileleri sarsan Cimbom kalesinde ise 3 gol gördü.