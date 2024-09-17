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Haberler Galatasaray

Galatasaray 15 sezon sonra ligde 5’te 5 yaptı!

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig’de 15 sezon sonra 5’te 5 yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 22:18
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Galatasaray 15 sezon sonra ligde 5’te 5 yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 15 yapan sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçı da kazandı.

En son 2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard yönetiminde lige 5'te 5 ile başlayan Galatasaray böylece 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.

Cimbom bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar ligde gelecek hafta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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