TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'
Transfer döneminin bitmesine saatler kala İtalyan basını, Galatasaray'ın sadece Roma'dan Nicola Zalewski için değil başka bir İtalyan kulübünden başka bir futbolcu için daha transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
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Di Marzio, haberin devamında teklifin detaylarını da açıkladı.
13 MİLYON EURO ARTI...
İtalyan Gazetecinin haberine göre Galatasaray'ın Lauriente için Sassuolo'ya sunduğu teklif şu şekilde: "13 milyon euro artı iki ikramiye ve gelecekteki satışlarda %10 pay."
Di Marzio son olarak 13 Eylül sabahı Sassuolo Başkanı Giovanni Carnevali'nin bu teklifi reddettiğini vurguladı.
Sassuolo'yla 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Geçen sezon Sassuolo formasıyla küme düşen Lauriente, bu sezon İtalya Serie B'de sadece 1 maçta 90 dakika forma giyebildi.
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