TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Son olarak İtalyan basınından Sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

LAURIENTE İÇİN 2 TEKLİF Ünlü Gazeteci Gianluca Di Marzio, Cimbom'un sadece Roma'dan Nicola Zalewski için değil, Sassuolo'dan Armand Lauriente için de 2 defa transfer teklifi sunduğunu yazdı.