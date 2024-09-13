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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Transfer döneminin bitmesine saatler kala İtalyan basını, Galatasaray'ın sadece Roma'dan Nicola Zalewski için değil başka bir İtalyan kulübünden başka bir futbolcu için daha transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 14:50
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Son olarak İtalyan basınından Sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

LAURIENTE İÇİN 2 TEKLİF

Ünlü Gazeteci Gianluca Di Marzio, Cimbom'un sadece Roma'dan Nicola Zalewski için değil, Sassuolo'dan Armand Lauriente için de 2 defa transfer teklifi sunduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Di Marzio, haberin devamında teklifin detaylarını da açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

13 MİLYON EURO ARTI...

İtalyan Gazetecinin haberine göre Galatasaray'ın Lauriente için Sassuolo'ya sunduğu teklif şu şekilde: "13 milyon euro artı iki ikramiye ve gelecekteki satışlarda %10 pay."

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Di Marzio son olarak 13 Eylül sabahı Sassuolo Başkanı Giovanni Carnevali'nin bu teklifi reddettiğini vurguladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Sassuolo'yla 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 'Sadece Zalewski değil...'

Geçen sezon Sassuolo formasıyla küme düşen Lauriente, bu sezon İtalya Serie B'de sadece 1 maçta 90 dakika forma giyebildi.

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