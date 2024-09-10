GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası kanat bölgesini flaş bir isimle güçlendiriyor. Sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. İşte 22 yaşındaki yıldızın sözleşme detayları... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Aslan, 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz devi Benfica'ya göndermişti.
Yönetim de Kerem'in ayrılığı sonrası o bölgeye takviye yapmak için harekete geçti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi gündemine aldığı belirtilmişti.
Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin ise 22 yaşındaki yıldızın ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edilmişti.
Ancak Zalewski transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Konuya dair İtalyan basınından 2 farklı haber yayınlandı.
İşte ayrıntılar...
ZALEWSKI ADIM ADIM ASLAN OLUYOR!
Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Polonyalı kanat için temaslarını sıklaştırdı.
Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcuyu 4 senelik kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücret önerdiği kaydedildi.
Bunun yanı sıra La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre de Galatasaray'ın, Zalewski için Roma'ya 10-12 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptığı aktarıldı.
Cimbom'un Zalewski için çok istekli olduğu ve transferi bitirmeye hazır olduğu vurgulandı.
Zalewski'nin ise ilk başta İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray hakkındaki olumlu referansı ve kendisine teklif edilen yüksek yıllık ücret sebebiyle sarı kırmızılılara imza atabileceği ifade edildi.
Nicola Zalewski geçen sezon Roma'da 33 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Nicola Zalewski'nin, Roma ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.
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