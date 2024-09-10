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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası kanat bölgesini flaş bir isimle güçlendiriyor. Sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. İşte 22 yaşındaki yıldızın sözleşme detayları... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 13:22
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Kubilay Açıkgün
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmış ve Avrupa transfer piyasasında büyük ses getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Cimbom'da Osimhen'in imzasıyla birlikte flaş bir ayrılık da yaşanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Aslan, 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz devi Benfica'ya göndermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Yönetim de Kerem'in ayrılığı sonrası o bölgeye takviye yapmak için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi gündemine aldığı belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin ise 22 yaşındaki yıldızın ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Ancak Zalewski transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Konuya dair İtalyan basınından 2 farklı haber yayınlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

ZALEWSKI ADIM ADIM ASLAN OLUYOR!

Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Polonyalı kanat için temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılıların, yıldız futbolcuyu 4 senelik kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücret önerdiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Bunun yanı sıra La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre de Galatasaray'ın, Zalewski için Roma'ya 10-12 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Cimbom'un Zalewski için çok istekli olduğu ve transferi bitirmeye hazır olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Zalewski'nin ise ilk başta İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray hakkındaki olumlu referansı ve kendisine teklif edilen yüksek yıllık ücret sebebiyle sarı kırmızılılara imza atabileceği ifade edildi.

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