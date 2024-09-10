GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları

Bunun yanı sıra La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre de Galatasaray'ın, Zalewski için Roma'ya 10-12 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptığı aktarıldı.

Cimbom'un Zalewski için çok istekli olduğu ve transferi bitirmeye hazır olduğu vurgulandı.