Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 3 ila 6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenen Arjantinli golcünün sakatlığı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Okan Buruk'un çift forvet planını suya düşüren o gelişme... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 18:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Galatasaray, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'i renklerine bağladığını taraftarlara müjdelemişti.

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılılardan 2024 - 2025 sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret alması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Hücum hattında sahip olduğu yıldız oyuncularına bir yenisini daha ekleyen Okan Buruk'un çift forvetli formasyona dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

İşte çift forvet planının olmazsa olmazı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili o gelişme...

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Sarı kırmızılı kulüp ise resmi internet sitesinden başarılı golcünün durumunu şöyle duyurmuştu:

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Milliyet'in haberine göre, 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun sakatlığı atlatması 1,5 - 2 ay sürebilir.

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Haberde ayrıca Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünün bekleneceği belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! 18:47
Judoda bronz madalya kazandık! Judoda bronz madalya kazandık! 18:38
Millilerin İzlanda hazırlığı Millilerin İzlanda hazırlığı 17:37
Kasımpaşa Antonin Barak'ı duyurdu Kasımpaşa Antonin Barak'ı duyurdu 17:24
Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir 16:45
Flaş gelişme! Erling Haaland... Flaş gelişme! Erling Haaland... 16:44
Daha Eski
Antonin Barak Kasımpaşa'da! Antonin Barak Kasımpaşa'da! 16:15
F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! 16:04
Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray... Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray... 15:34
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 15:08
"Daha iyisi için çalışmaya devam" "Daha iyisi için çalışmaya devam" 15:03
Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken... Ziyech'ten ters köşe! Katar'a gidecek derken... 14:37