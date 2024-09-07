Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal
Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 3 ila 6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenen Arjantinli golcünün sakatlığı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte Okan Buruk'un çift forvet planını suya düşüren o gelişme... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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İşte çift forvet planının olmazsa olmazı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili o gelişme...
Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sarı kırmızılı kulüp ise resmi internet sitesinden başarılı golcünün durumunu şöyle duyurmuştu:
"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."
Milliyet'in haberine göre, 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun sakatlığı atlatması 1,5 - 2 ay sürebilir.
Haberde ayrıca Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünün bekleneceği belirtildi.
Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak güzel bir başlangıç yapmıştı.
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