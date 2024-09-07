Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Okan Buruk'un çift forvet planı iptal

Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılılardan 2024 - 2025 sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret alması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Hücum hattında sahip olduğu yıldız oyuncularına bir yenisini daha ekleyen Okan Buruk'un çift forvetli formasyona dönmesi bekleniyordu.