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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 13 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesi arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, listesindeki isimleri bu tarihe kadar bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Hem lig hem de Avrupa'da şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Sarı-kırmızılılar, dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Cimbom, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i renklerine bağladı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Aslan, 25 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Galatasaray Avrupa Ligi'ne liste bildirmenin son gününde yoğun bir transfer mesaisi yapmıştı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Kostic, Rabiot ve Casemiro gibi yıldızlarla adı anılan sarı-kırmızılılar, beklenen transferi yapamadı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Artık gelecek oyuncu Avrupa Ligi'nde ocak ayına kadar oynamayacak.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Süper Lig'i de düşünen Galatasaray, rotasyonu genişletmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Bu doğrultuda yıldız isimlerle temaslar sürüyor.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

13 Eylül'e kadar devam eden süreçte, özellikle Jakobs'a alternatif olacak bir kanat beki üzerinde durulacak.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek

Kostic ön plana çıkarken; hala bir takıma imza atmayan Rabiot'un da son ana kadar zorlanması bekleniyor.

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