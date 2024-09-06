Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! UEFA'ya olmadı lige yetişecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen hamlesiyle büyük yankı uyandıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 13 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesi arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, listesindeki isimleri bu tarihe kadar bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Aslan, 25 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiraladı.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Avrupa Ligi'ne liste bildirmenin son gününde yoğun bir transfer mesaisi yapmıştı.
Kostic, Rabiot ve Casemiro gibi yıldızlarla adı anılan sarı-kırmızılılar, beklenen transferi yapamadı.
Artık gelecek oyuncu Avrupa Ligi'nde ocak ayına kadar oynamayacak.
Süper Lig'i de düşünen Galatasaray, rotasyonu genişletmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda yıldız isimlerle temaslar sürüyor.
13 Eylül'e kadar devam eden süreçte, özellikle Jakobs'a alternatif olacak bir kanat beki üzerinde durulacak.
Kostic ön plana çıkarken; hala bir takıma imza atmayan Rabiot'un da son ana kadar zorlanması bekleniyor.
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