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Juan Mata Western Sydney Wanderers'e transfer oldu!

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, bir dönem Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki Juan Mata’yı transfer etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:17 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:24
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Juan Mata Western Sydney Wanderers'e transfer oldu!

Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Japonya'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers'a transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Juan Mata'yı kadrolarına kattıkları ifade edildi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve son olarak Vissel Kobe'de forma giydi.

Deneyimli futbolcu, 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası, 2011-2012 sezonunda da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

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