Büyücü Kerem'den futbol resitali

Şampiyonlar Ligi'nden ağır yaralı dönen Galatasaray, Süper Lig'de moral buldu. Adana Demirspor deplasmanında farklı kazanan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu. 25 yaşındaki sol açık, 9'da kaleci Deniz'in hatasında takipçiliğini konuşturdu. Topa hakim olamayan Deniz'den önce davranan yıldız futbolcu, ağları havalandırmakta zorlanmadı.

GERİ DÖNDÜ

Kerem Aktürkoğlu, 31'de de verdiği şık ara pasıyla Barış Alper'i golle buluşturdu. Genç kanat oyuncusu, 70'te yerini alkışlarla Yunus Akgün'e bıraktı. Galatasaray'dan ayrılması da gündeme gelen ancak takımda kalan ve sarı-kırmızılıların son 4 maçında 2 gol, 3 asist katkısı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, eski günlerine dönüş yaptı. Bu sezon oynadığı 6 maçta 2 gol, 3 asiste ulaştı.

MERTENS'TEN ŞIK GOL

Galatasaray'ın 4. golünü ağlara gönderen Mertens, yaptığı vuruşla gözlerin pasını sildi. Belçikalı yıldız, Batshuayi'nin sağdan ortasında diğer kanatta top yere düşmeden voleyle fileleri havalandırdı.

BARIŞ'LA GOLÜ KUTLADI

Barış Alper'e asist yapan Kerem Aktürkoğlu, son zamanlarda dostlukları eskisi gibi olmadığı öne sürülen arkadaşıyla gol sevincini paylaştı. Bu durum, ikili arasında buzların eridiği yorumlarını beraberinde getirdi.