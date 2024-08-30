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Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimlerinin ardından açıklamalardan bulundu. İşte Öztürk'ün konuşması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 16:07
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Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜM KUPALARA TALİBİZ"

"Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık" diyen Metin Öztürk, "Buradayız, önümüze bakacağız. İnşallah nice zaferleri ülkemize yaşatacağız. Bildiğimiz takımlar var, bilmediğimiz iki takım daha var. Okan hoca ve teknik ekip bunları analiz edecektir. Biz de takıma en büyük desteği vereceğiz. Dursun Özbek liderliğinde hem Avrupa'da hem de Türkiye'de tüm kupalara talip şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"OKAN BURUK VE TAKIMA GÜVENİYORUZ"

Teknik direktör Okan Buruk ve takıma güvendiklerini aktaran Öztürk, "Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi ancak gerçekçi bakarsak UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek ve kupaya gitmek daha olası" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Metin Öztürk, "Transferle ilgili yöneticilerimiz çalışıyor. Onların konusu. Avrupa'da transferin son günü, 3 Eylül'de UEFA'ya kadro bildireceğiz. 13 Eylül'de Türkiye'de transfer bitecek. Transfer çalışmaları son saniyeye kadar devam edecek. Avrupa'da transfer bittikten sonra bizim için avantaj. Kadroda düşünülmeyen isimleri de alabilirsiniz. Çalışmalar sürüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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