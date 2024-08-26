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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcunun takımdaki durumu yönetimin kafasını karıştırdı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:53
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar yeni sezonda da mutlaka aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa'da da iz bırakmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Bu doğrultuda Cimbom'da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken kadroya katılacak isimler büyük merak konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Cimbom'da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken o futbolcunun durumu yönetimin kafasını karıştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Leo Dubois geçen sezon kiralık olarak formasını terlettiği RAMS Başakşehir'den, Galatasaray'a çok büyük umutlarla dönmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

Fransız oyuncu sağ ve sol beki yedeklese de performansıyla eleştiriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimin o yıldızla başı dertte!

29 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon euro'luk kazancı da takip eden takımları korkutuyor.

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