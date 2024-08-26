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Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Young Boys maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Galatasaray ile Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Peki Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:20
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Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Young Boys maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Galatasaray - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden play-off maçına çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar ve yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı.

Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti.

Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, yarın da yedek kulübesinde olamayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı salı günkü müsabakada forma giyemeyecek.

İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

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