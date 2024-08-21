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GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim takımda kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak yıllardır kulüpte olan o isimle yola devam etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:05
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GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

Turu geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

Michy Batshuayi, Elias Jelert, Gabriel Sara gibi flaş transferler haricinde, takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

Sarı-kırmızılılar son olarak yıllardır kulüpte olan o isimle yola devam etme kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

İŞTE O İSİM!

Galatasaray'da yeni sözleşme önerilen Victor Nelsson, takımda kalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim kalıyor! Yeni sözleşme önerildi

Yıllık 2 milyon euro civarında bir ücret kazanması beklenen Danimarkalı savunmacının kısa süre içinde resmi imzayı atması planlanıyor.

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