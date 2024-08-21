GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da o isim takımda kalıyor! Yeni sözleşme önerildi
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak yıllardır kulüpte olan o isimle yola devam etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Sarı-kırmızılılar son olarak yıllardır kulüpte olan o isimle yola devam etme kararı aldı.
İŞTE O İSİM!
Galatasaray'da yeni sözleşme önerilen Victor Nelsson, takımda kalmaya hazırlanıyor.
Yıllık 2 milyon euro civarında bir ücret kazanması beklenen Danimarkalı savunmacının kısa süre içinde resmi imzayı atması planlanıyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson, 2021'de 7 milyon euro'ya Kopenhag'dan alınmıştı.
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