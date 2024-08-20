Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı
Son dakika haberi: Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, banka müdürü Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve İstanbul'da görülen yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davasında' ilk kez ifade verdi. İşte Terim'in ifadesi...
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"ERZAN'IN GETİRDİĞİ BELGELERI OKUMA İHTİYACI DUYMADAN İMZALADIM"
15 yıldır banka şubesine gitmediğini bankacılar evine ya da Florya tesislerine gelerek evrak imzalandığını anlatan Terim, "Seçil Erzan da imzalamam gereken belgeleri toplu olarak getirirdi. Hiç okuma ihtiyacı duymadan imzaladım" dedi. Denizbank tarafından oluşturulan güven ve bankanın kendisine gösteridi kişi olması sebebiyle Seçil Erzan'a güvendiğini söyleyen Terim, "Seçil Erzan'ın Bana finansal olarak söylediği her tavsiyeyi bankanın görüşü olarak gördüm" dedi.
"FON OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına ya da Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağını söylemedi. Bana söylediği paramın bankanın saklama hesaplarında degerlenecegi, bankadaki bir çok yöneticinin de bundan yaralandığı idi. Ben de bunu sorgulamadım ve benden nakit olarak istediği tutarları gönderdim. Başkalarına yönelik benim adımı kullandığını ise bu olaylardan sonra öğrendim" dedi.
"Ben Seçil Erzan'ı Denizbank olarak gördüğüm için ve zaten bütün işlerimi de anlattığım usulde yaptığım için para aktarılacağı zaman da Seçil hanım neyi, nasıl ve ne şekilde yap dediyse o şekilde yaptım" diyen Fatih Terim, "kendisi beni bir yatırım için hiçbir zaman özel bir ikna etme çabası içine girmedi" dedi.
TEK BİR SANIK BUNU SÖYLEYEMEZ!
Dava kapsamında tanıdığı müştekiler olduğunu söyleyen Terim, "Sanıklardan tek biri dahi benim birini bir sözde fona yönlendirdiğimi aradığımı söyleyemez. Varsa lütfen gelsin söylesin" dedi. Kimseye finansal konuda fikir veremeyeceğini söyleyen Fatih Terim, "Bana Seçil Erzan'ı tanıyor musun diye sormuşsalar da, elbette Seçil Erzan'ı tanıdığımı, güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Böyle bir sözde fonla ilgili bir bilgim de hiç olmadı" dedi.
"MAĞDUR OLAN İNSANLAR KAMUOYUNA SUÇLU GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI"
Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile birlikte bankanın genel merkezine gittikleri günü de anlatan Terim, "Biz sadece Hakan'la görüşeceğimizi sanarken karşımıza bankanın üst düzey 10-15 yöneticisi çıkınca çok şaşırdık. Ben, Emre ve Arda'nın mağduriyetini Hakan'la konuşmaya gittiğimi sanarken bana kaybım olup olmadığı soruldu. Orada konuşurken bu işin üstünün kapatılmaya çalışıldığını, bu olayda mağdur olan insanların kamuoyuna suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını ve Denizbank'ı olaydan ayırmanın hesabının yapıldığını anlıyorum. Çünkü bizim oraya gitme sebebimizle karşımıza çıkan tabloya baktığımda bunun taammüden daha sonra kullanılmak üzere ortaya koyulan bir mizansen olduğunu anlıyorum. Bu senaryoyu verilemeyecek hesapları olan insanların yapacağı bir davranış olarak görüyorum" dedi.
"BİRİ PARAMI DİĞERİ DE İTİBARIMI KULLANDI"
Fatih Terim ifadesinin sonunda, "Ben bir bankaya ve bankanın müdürüne güvendim. Biri paramı diğeri de itibarımı kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. Seçil Erzan'ın ve Rüya Sağır'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına rızam yoktur" dedi.
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