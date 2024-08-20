Fatih Terim: Seçil Erzan özel bankacımdı

"ERZAN'IN GETİRDİĞİ BELGELERI OKUMA İHTİYACI DUYMADAN İMZALADIM" 15 yıldır banka şubesine gitmediğini bankacılar evine ya da Florya tesislerine gelerek evrak imzalandığını anlatan Terim, "Seçil Erzan da imzalamam gereken belgeleri toplu olarak getirirdi. Hiç okuma ihtiyacı duymadan imzaladım" dedi. Denizbank tarafından oluşturulan güven ve bankanın kendisine gösteridi kişi olması sebebiyle Seçil Erzan'a güvendiğini söyleyen Terim, "Seçil Erzan'ın Bana finansal olarak söylediği her tavsiyeyi bankanın görüşü olarak gördüm" dedi.

"FON OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına ya da Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağını söylemedi. Bana söylediği paramın bankanın saklama hesaplarında degerlenecegi, bankadaki bir çok yöneticinin de bundan yaralandığı idi. Ben de bunu sorgulamadım ve benden nakit olarak istediği tutarları gönderdim. Başkalarına yönelik benim adımı kullandığını ise bu olaylardan sonra öğrendim" dedi.