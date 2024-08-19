GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golü hakem kararına takıldı. Golü iptal olan yıldız golcünün geçen sezonki rakamları ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:01
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Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray'da sezona hızlı giren Arjantinli yıldız, Hatayspor maçında siftah yapsa da Konyaspor karşısında hakem kararına takıldı.
Golü iptal olan Icardi'nin geçen sezonki rakamları ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.
Geçen sezon 25 golle gol kralı olan Icardi'nin 7 golüyse geçerli sayılmadı.
31 yaşındaki yıldız; Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep(2), Samsunspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında düdüğü geçemedi.
SÜPER LİG'DE 8 TAKIMI GERİDE BIRAKTI
Icardi'nin zirveye çıktığı bu alanda Galatasaray'ın diğer oyuncuları da rakiplerine ciddi fark attı.
Icardi'nin yanı sıra Mertens(3), Abdülkerim(2), Kerem Aktürkoğlu(2), Zaha, Vinicius ve Torreira'nın da gol sevinçleri yarıda kaldı.
Geçen sezon 17 kez düdüğe takılan sarı-kırmızılılar haricinde diğer takımların iptal edilen gol sayıları ise şöyle:
İPTAL EDİLEN GOL SAYISI:
İstanbulspor: 3
Hatayspor: 5
Gaziantep FK: 5
Kasımpaşa: 5
Pendikspor: 6
Samsunspor: 6
Kayserispor: 6
Antalyaspor: 6
Konyaspor: 7
Trabzonspor: 7
Fenerbahçe: 7
Ankaragücü: 8
Alanyaspor: 8
Çaykur Rizespor: 8
Fatih Karagümrük: 9
Beşiktaş: 9
Sivasspor: 10
Başakşehir: 10
Adana Demirspor: 12
Galatasaray: 17
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