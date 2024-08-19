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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golü hakem kararına takıldı. Golü iptal olan yıldız golcünün geçen sezonki rakamları ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:01
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Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Sarı-kırmızılılar, 41.dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Ev sahibinin tek golü ise 45.dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Galatasaray'da sezona hızlı giren Arjantinli yıldız, Hatayspor maçında siftah yapsa da Konyaspor karşısında hakem kararına takıldı.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Golü iptal olan Icardi'nin geçen sezonki rakamları ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Geçen sezon 25 golle gol kralı olan Icardi'nin 7 golüyse geçerli sayılmadı.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

31 yaşındaki yıldız; Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep(2), Samsunspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında düdüğü geçemedi.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

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Icardi'nin zirveye çıktığı bu alanda Galatasaray'ın diğer oyuncuları da rakiplerine ciddi fark attı.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Icardi'nin yanı sıra Mertens(3), Abdülkerim(2), Kerem Aktürkoğlu(2), Zaha, Vinicius ve Torreira'nın da gol sevinçleri yarıda kaldı.

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Geçen sezon 17 kez düdüğe takılan sarı-kırmızılılar haricinde diğer takımların iptal edilen gol sayıları ise şöyle:

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

İPTAL EDİLEN GOL SAYISI:

İstanbulspor: 3

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Hatayspor: 5

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Gaziantep FK: 5

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Kasımpaşa: 5

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Pendikspor: 6

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Samsunspor: 6

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Kayserispor: 6

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Antalyaspor: 6

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Konyaspor: 7

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Trabzonspor: 7

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Fenerbahçe: 7

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Ankaragücü: 8

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Alanyaspor: 8

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Çaykur Rizespor: 8

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Fatih Karagümrük: 9

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Beşiktaş: 9

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Sivasspor: 10

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Başakşehir: 10

Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Adana Demirspor: 12

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