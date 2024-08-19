GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi iptal edilen gollerin de kralı!

Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'da sezona hızlı giren Arjantinli yıldız, Hatayspor maçında siftah yapsa da Konyaspor karşısında hakem kararına takıldı.