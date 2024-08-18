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Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Young Boys maçında olmayabilir

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u 2-1'le geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Young Boys maçına çevrildi. İsviçre'de avantajlı skor elde etmek isteyen Sarı-kırmızılıları büyük bir tehlike bekliyor. Yeni transfer Gabriel Sara Young Boys deplasmanında yer almayabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:35
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Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Sarı kırmızılılar rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Konyaspor'a karşı Galatasaray'ın yeni transfer Gabriel Sara ilk kez ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Brezilyalı oyuncunun performansından memnun kaldığını söyledi.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

"KALİTELİ VE ÖZEL"

Okan Buruk: "Gabriel Sara'nın oyunundan memnunum. Görevini net şekilde yaptı.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Kolay maç değildi. Rakibin sistemi, bize üretkenlik anlamında sıkıntı getirdi.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Sara'nın performansından memnunum. Gelişecek, alışacak. Çok kaliteli ve özel bir oyuncu."

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Ligde 2 maçını kazanarak puanını 6 yapan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turuna çevrildi.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Cimbom, Devler Ligi'ne kalabilmek için Young Boys ile mücadele edecek.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Play-off turundaki ilk maçına İsviçre'de çıkacak olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi Gabriel Sara gelişmesi yaşanıyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Konyaspor karşısında ilk kez 11'de çıkan Gabriel Sara, Young Boys maçında olmayabilir...

Galatasaray'da Gabriel Sara krizi! Young Boys maçında olmayabilir

Bebek bekleyen Brezilyalı oyuncu, eşinin doğumu sebebiyle mücadeleyi kaçırabilir.

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