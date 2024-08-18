Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! Young Boys maçında olmayabilir
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'u 2-1'le geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Young Boys maçına çevrildi. İsviçre'de avantajlı skor elde etmek isteyen Sarı-kırmızılıları büyük bir tehlike bekliyor. Yeni transfer Gabriel Sara Young Boys deplasmanında yer almayabilir. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:35
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Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Brezilyalı oyuncunun performansından memnun kaldığını söyledi.
"KALİTELİ VE ÖZEL"
Okan Buruk: "Gabriel Sara'nın oyunundan memnunum. Görevini net şekilde yaptı.
Kolay maç değildi. Rakibin sistemi, bize üretkenlik anlamında sıkıntı getirdi.
Sara'nın performansından memnunum. Gelişecek, alışacak. Çok kaliteli ve özel bir oyuncu."
Ligde 2 maçını kazanarak puanını 6 yapan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play-off turuna çevrildi.
Cimbom, Devler Ligi'ne kalabilmek için Young Boys ile mücadele edecek.
Play-off turundaki ilk maçına İsviçre'de çıkacak olan Galatasaray'da karşılaşma öncesi Gabriel Sara gelişmesi yaşanıyor.
Konyaspor karşısında ilk kez 11'de çıkan Gabriel Sara, Young Boys maçında olmayabilir...
Bebek bekleyen Brezilyalı oyuncu, eşinin doğumu sebebiyle mücadeleyi kaçırabilir.
Teknik direktör Okan Buruk, Sara'nın olası yokluğunda formayı Kerem'e verecek.
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