GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna çok büyük umutlarla kattığı fakat beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun son olarak eski kulübü Crystal Palace'a gideceği konuşulurken kulüp başkanından olay açıklama geldi. İşte detaylar...
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"Bu kulübün yeniden canlanmasının merkezinde olduğunu iddia edebilecek birkaç kişi var ve Wilfried de onlardan biri."
"Ne yazık ki, çeşitli nedenlerden dolayı bu yaz transferi mümkün görünmüyor ve ona orada en iyisini dilemeye devam ediyoruz."
"Onunla ara sıra iletişim kuruyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. "
"Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, bu onun için harika bir hikaye. Müsait olsaydı ilgilenirdik."
Galatasaray formasıyla 42 maçta görev yapan Zaha, 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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