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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna çok büyük umutlarla kattığı fakat beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun son olarak eski kulübü Crystal Palace'a gideceği konuşulurken kulüp başkanından olay açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 19:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

Galatasaray ile iplerini koparmak üzere olan ve sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in 2. haftasındaki açılış maçında Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Fildişili yıldız futbolcu Wilfired Zaha ile ilgili Crystal Palace Başkanı Steve Parish'ten flaş açıklamalar geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

talkSPORT'un haberine göre; Eski futbolcuları ile ilgilendiklerini doğrulayan Parish, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

"Wilfried Zaha'yı hiç düşünmeden geri alırdım. O kulübümüzün bir parçası, tarihimizin bir parçası."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

"Bu kulübün yeniden canlanmasının merkezinde olduğunu iddia edebilecek birkaç kişi var ve Wilfried de onlardan biri."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

"Ne yazık ki, çeşitli nedenlerden dolayı bu yaz transferi mümkün görünmüyor ve ona orada en iyisini dilemeye devam ediyoruz."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha için olay açıklama!

"Onunla ara sıra iletişim kuruyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. "

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