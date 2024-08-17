Galatasaray'ın iptal edilen golünden önce faul var mı? Fırat Aydınus yorumladı

Eski hakem ve Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ve beIN SPORTS'ya yayınlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Konyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte Hürriyet'in derlediği habere göre, eski hakemlerin yorumları...