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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fildişi yıldızı Wilfried Zaha ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da bir diğer kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun da takıma veda edeceği öne sürülmüştü. Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olacağı konuşulan milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 15:39
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Sarı-kırmızılıların kritik Konya deplasmanında aldığı 3 puanın mimarlarından biriyse Kerem Aktürkoğlu oldu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Son zamanlarda performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetle önemli rol oynadı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

"KEREM TEKLİFLERE AÇIK OLDUĞUNU BİZE BİLDİRDİ"

Ergün, "Kerem Aktürkoğlu da yaşamış olduğu şampiyonluklar ve geldiği nokta itibariyle yurt dışından gelecek tekliflere daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün de tatmin olacağı birtakım istekler olursa bunları değerlendirebileceğimizi söyledik.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Elbette Kerem'in göstermiş olduğu performans, geçmiş kariyeri ve gelecekteki beklentilerinden dolayı Kerem'e de ilgi var. Ancak şu an transfer gerçekleşir ya da gerçekleşme aşamasındadır gibi bir noktada değiliz" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Takımdan ayrılacağı söylentileri giderek artan Kerem Aktürkoğlu da Konyaspor maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

"BEN DE ÇOK DOLUYUM"

25 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'daki misyonumu biliyorum, görev verildiği takdirde Galatasaray armasını saha içi saha dışı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Ben hariç herkes konuşuyor, bilgi kirliliği oluyor bence, ben de çok doluyum. Belki bir gün biz de konuşuruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

"KEREM'İN KALMASINI İSTİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Konyaspor maçı sonrası verdiği demeçte "Kerem Aktürkoğlu ile maça başlıyorsam, demek ki onun burada kalmasını istiyorum. O da sahadaki performansıyla bunu destekledi." diyerek oyuncusunun takımda kalmasını istediğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Adı sık sık Spartak Moskova ile anılan ve Rus kulübüyle anlaşma sağladığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

MARSİLYA DA İSTİYOR

Fransız basını, Marsilya'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusuna talip olduğunu yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Mali Actu'da yer alan haberde, Armand Lauriente ve Jonathan Rowe'dan sonuç alamayan Ligue 1 ekibinde Başkan Pablo Longoria'nın Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun hızı ve tekniği sayesinde Marsilya'nın tercih edeceği bir oyuncu olacağı vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

4 TAKIM DAHA TAKİPTE

Haberde ayrıca milli yıldızla Real Sociedad, Lazio, Lille ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Galatasaray'ın ise yaklaşan Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle Kerem'i takımda tutmak istediği ve gelecek teklifleri transfer döneminin son günlerine kadar bekleteceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 149 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Milli yıldız, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası! Spartak Moskova denmişti ancak...

Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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