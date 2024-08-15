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Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Sanchez',n forma giyemeyeceği karşılaşmada onun yerine Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Victor Nelsson yer alacak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 11:48
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Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Konyaspor - Galatasaray ne zaman, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2. hafta müsabakasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TEK EKSİK SANCHEZ

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde tek eksik futbolcu bulunuyor. Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Sanchez'in yerine Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Victor Nelsson olacak.

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