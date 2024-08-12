Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da kötü bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, maçın 89. dakikasında sakatlık yaşayan Davinson Sanchez için açıklama yaptı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır.