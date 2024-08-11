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Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Young Boys'u geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda o yıldıza imza attıracağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 10:53
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Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Yönetim özellikle Hatayspor maçının ardından transferde gaza basma kararı aldı.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı kurmaylar, flaş bir isim için devreye girdi.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Aslan'ın, İtalyan devi Juventus'un yıldız ismi için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

İşte o isim ve transferin detayları...

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Cimbom, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak

Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı.

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