Galatasaray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Young Boys'u geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda o yıldıza imza attıracağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Aslan'ın, İtalyan devi Juventus'un yıldız ismi için harekete geçtiği öğrenildi.
İşte o isim ve transferin detayları...
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez sarı kırmızılı formayı giyebilir.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Cimbom, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı.
Juve, 2021 yılında 22 milyon Euro'ya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine 1 yıl kala satmayı düşünüyor.
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