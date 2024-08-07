Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika
Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Beşiktaş maçı sonrası transferde gaza basan Cimbom, hedeflediği isimlerle ilgili temaslarını sıklaştırmıştı. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir haber de Fransız basınından geldi. Aslan'ın, Premier Lig'de forma giyen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Cimbom'da birçok bölgeye daha takviye gelmesi bekleniyor.
Galatasaray'da herkes orta saha transferine odaklansa da farklı mevkiler için de hareketlilik yaşanıyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların ocak ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün yerine bir takviye yapmayı planladığı haberleri basına yansımıştı.
Hatta Galatasaray'ın, 25 yaşındaki sol bekle yollarını ayırabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Tam da bu noktada Aslan'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir haber geldi.
Konuya dair flaş gelişmeyi ise Fransız basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN LUCAS DIGNE BOMBASI!
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Aston Villa forması giyen Lucas Digne için devreye girdiği belirtildi.
Sarı kırmızılıların, Premier Lig ekibinde ter döken 31 yaşındaki sol beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Öte yandan haberde Cimbom'un Lucas Digne'yi, Derrick Köhn ile rekabet edebilmesi için transfer etmeyi planladığı vurgulandı.
Fransız sol bek geçtiğimiz sezon Aston Villa'da toplam 46 maça çıktı.
Lucas Digne bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan deneyimli oyuncunun, Aston Villa ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
Lucas Digne kariyerinde Everton, Barcelona, PSG, Roma ve Lille gibi kulüplerde de forma giymişti.
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