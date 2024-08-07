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Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Beşiktaş maçı sonrası transferde gaza basan Cimbom, hedeflediği isimlerle ilgili temaslarını sıklaştırmıştı. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş bir haber de Fransız basınından geldi. Aslan'ın, Premier Lig'de forma giyen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:13
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Kubilay Açıkgün
Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşısında alınan yenilgi sonrası transferde gaza basma kararı aldı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Yönetim özellikle taraftarların yoğun tepkisi sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Cimbom'da birçok bölgeye daha takviye gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Galatasaray'da herkes orta saha transferine odaklansa da farklı mevkiler için de hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların ocak ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün yerine bir takviye yapmayı planladığı haberleri basına yansımıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Hatta Galatasaray'ın, 25 yaşındaki sol bekle yollarını ayırabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Tam da bu noktada Aslan'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir haber geldi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Konuya dair flaş gelişmeyi ise Fransız basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

G.SARAY'DAN LUCAS DIGNE BOMBASI!

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Aston Villa forması giyen Lucas Digne için devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Sarı kırmızılıların, Premier Lig ekibinde ter döken 31 yaşındaki sol beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Öte yandan haberde Cimbom'un Lucas Digne'yi, Derrick Köhn ile rekabet edebilmesi için transfer etmeyi planladığı vurgulandı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Fransız sol bek geçtiğimiz sezon Aston Villa'da toplam 46 maça çıktı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Lucas Digne bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistle oynadı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Premier Lig'den! Transferde son dakika

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan deneyimli oyuncunun, Aston Villa ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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