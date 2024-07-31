TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Zenit'in yönetim kurulu başkanı Alexander Medvedev daha önce yaptığı açıklamada, Zenit'in Malcom'u 60 milyon Euro karşılığında Al-Hilal'e sattığını söylemişti.

Bu doğrultuda Wendel'in satışının ancak Malcom'un transferi gibi bir teklif gelmesi durumunda mümkün olacağı ifade edildi.