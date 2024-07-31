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TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor. Cimbom, Torreira'nın yanını kaliteli bir isimle doldurmak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Zenit forması giyen Wendel'i kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Wendel transferine dair şok bir gelişme yaşandı. Konuya dair haberi ise Rus basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 19:02
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Sarı kırmızılılar uzun bir süredir orta saha arayışındaydı. Hatta Cimbom, Avrupa'dan birçok önemli isimle temas halindeydi.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Bu futbolculardan biri de Rusya Ligi takımlarından Zenit'te forma giyen Wendel'di.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Galatasaraylı idarecilerin, 26 yaşındaki yıldızın transferi için yoğun uğraş verdiği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Ancak Wendel transferine dair şoke eden bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Konuya dair haberi ise Rus basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Rsport.ria'da yer alan habere göre Zenit Kulübü, Wendel transferi için Galatasaray'dan 60 milyon Euro bonservis ücreti talep etti.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Zenit'in, Galatasaray'ın Wendel'i kadrosuna katmak için yaptığı son teklifleri reddettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Rus ekibinin ancak Malcom'un transferinde olduğu gibi benzer bir teklif olması durumunda Brezilyalı oyuncuyu gönderme kararı alacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Zenit'in yönetim kurulu başkanı Alexander Medvedev daha önce yaptığı açıklamada, Zenit'in Malcom'u 60 milyon Euro karşılığında Al-Hilal'e sattığını söylemişti.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Bu doğrultuda Wendel'in satışının ancak Malcom'un transferi gibi bir teklif gelmesi durumunda mümkün olacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Öte yandan Galatasaray'ın, Wendel için Zenit'e 22 milyon Euro teklif ettiği de haberde yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Wendel'in, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Başarılı futbolcu yeni başlayan sezonda toplam 4 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!

Wendel bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistle oynadı.

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