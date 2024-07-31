TRANSFER HABERİ: Zenit'ten Galatasaray'ı şok eden karar!
Galatasaray'da orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor. Cimbom, Torreira'nın yanını kaliteli bir isimle doldurmak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Zenit forması giyen Wendel'i kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Wendel transferine dair şok bir gelişme yaşandı. Konuya dair haberi ise Rus basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Galatasaraylı idarecilerin, 26 yaşındaki yıldızın transferi için yoğun uğraş verdiği belirtilmişti.
Ancak Wendel transferine dair şoke eden bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Rus basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Rsport.ria'da yer alan habere göre Zenit Kulübü, Wendel transferi için Galatasaray'dan 60 milyon Euro bonservis ücreti talep etti.
Zenit'in, Galatasaray'ın Wendel'i kadrosuna katmak için yaptığı son teklifleri reddettiği aktarıldı.
Rus ekibinin ancak Malcom'un transferinde olduğu gibi benzer bir teklif olması durumunda Brezilyalı oyuncuyu gönderme kararı alacağı kaydedildi.
Zenit'in yönetim kurulu başkanı Alexander Medvedev daha önce yaptığı açıklamada, Zenit'in Malcom'u 60 milyon Euro karşılığında Al-Hilal'e sattığını söylemişti.
Bu doğrultuda Wendel'in satışının ancak Malcom'un transferi gibi bir teklif gelmesi durumunda mümkün olacağı ifade edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın, Wendel için Zenit'e 22 milyon Euro teklif ettiği de haberde yer aldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Wendel'in, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.
Başarılı futbolcu yeni başlayan sezonda toplam 4 maça çıktı.
Wendel bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistle oynadı.
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