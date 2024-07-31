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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Son olarak Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bonservisi elinde olan Rus yıldız sarı kırmızılılara önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Kupa maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Bir yandan yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar diğer yandan da transfer için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, orta saha takviyesi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Son olarak sağ beke Elias Jelert'i transfereden ve merkez orta saha transfer için girişimlerde bulunan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'da top koşturan ve şu an bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Anton Miranchuk'un girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Lokomotiv altyapısından çıkan ve 2017'den 2024'e kadar A takım formasını giyen Miranchuk, 29 kez Rusya Milli Takım formasını giyerken 7 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Tecrübeli oyuncuyu İspanya ve İtalya Ligi'nden de takımların takip ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şu anda ekibiyle beraber Miranchuk'la ilgili araştırmalar yaptığı ve kısa süre içinde kararını vereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Eğer karar olumlu olursa Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği ve maddi şartların masaya yatırılacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Miranchuk geride kalan sezonda 38 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Yıldız oyuncu, 8 gol atarken 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Rus futbolcu kanat bölgesinde de görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Anton Miranchuk Kimdir?
FK Lokomotiv Moskova takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Anton Miranchuk, 17 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

183 cm boyunda ve 72 kilo olan Anton Miranchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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