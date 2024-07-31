TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Anton Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...

Tecrübeli oyuncuyu İspanya ve İtalya Ligi'nden de takımların takip ettiği belirtildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şu anda ekibiyle beraber Miranchuk'la ilgili araştırmalar yaptığı ve kısa süre içinde kararını vereceği öğrenildi.