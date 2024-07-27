Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar eksik bölgelere takviye yapmak için uğraşırken, gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı ve o yıldızın takımdan ayrılabileceği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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Devre arasından bu yana sağ bek bölgesinde sıkıntı çeken Aslan, bu bölgesi ise 21 yaşındaki Elias Jelert'e emanet etti.
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da, sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda Copa America'da finale kadar yükselen Kolombiya'nın stoperi Davinson Sanchez için flaş bir iddia ortaya atıldı.
'SANCHEZ G.SARAY'DAN AYRILABİLİR'
Kolombiya basını kaynaklı çıkan haberlerde; Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılabileceği iddia edildi.
Yeni transferlere kaynak oluşturmak için G.Saray'ın, 28 yaşındaki stoperle yollarını ayırabileceği kaydedildi.
2 TALİP BİRDEN
Kolombiyalı yıldız için Everton ve Napoli'nin devrede olduğu haberin detaylarında yer aldı.
"G.SARAY'LA SÖZLEŞMEM VAR"
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, transferiyle ilgili, "Hem ben hem de kulüp için en iyisinin ne olduğunu göreceğiz. Hala Galatasaray ile bir kontratım var ve ne karar verilirse verilsin benim iyiliğim düşünülerek verilecek." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılılarda 32 maça çıkan Sanchez, 3 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 224 dakika sahada kaldı.
DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.
Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.
2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.
2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Cimbom'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...
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