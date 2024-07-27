Haberler Galatasaray Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar eksik bölgelere takviye yapmak için uğraşırken, gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı ve o yıldızın takımdan ayrılabileceği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:10
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Son şampiyon Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte bu ünvanını sürdürmek ve Avrupa'da ses getirmek istiyor.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılar, transfer çalışmalarına hız verdi.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Mertens'le sözleşme uzatan ve Ziyech'in bonservisini bedelsiz alan Cimbom, Batshuayi'yi de renklerine bağladı.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Devre arasından bu yana sağ bek bölgesinde sıkıntı çeken Aslan, bu bölgesi ise 21 yaşındaki Elias Jelert'e emanet etti.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren G.Saray'da, sürpriz ayrılıkların da yaşanabileceği belirtiliyor.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Bu kapsamda Copa America'da finale kadar yükselen Kolombiya'nın stoperi Davinson Sanchez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

'SANCHEZ G.SARAY'DAN AYRILABİLİR'

Kolombiya basını kaynaklı çıkan haberlerde; Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılabileceği iddia edildi.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Yeni transferlere kaynak oluşturmak için G.Saray'ın, 28 yaşındaki stoperle yollarını ayırabileceği kaydedildi.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

2 TALİP BİRDEN

Kolombiyalı yıldız için Everton ve Napoli'nin devrede olduğu haberin detaylarında yer aldı.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

"G.SARAY'LA SÖZLEŞMEM VAR"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, transferiyle ilgili, "Hem ben hem de kulüp için en iyisinin ne olduğunu göreceğiz. Hala Galatasaray ile bir kontratım var ve ne karar verilirse verilsin benim iyiliğim düşünülerek verilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Sarı-kırmızılılarda 32 maça çıkan Sanchez, 3 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 224 dakika sahada kaldı.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'Galatasaray'dan ayrılabilir'

Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

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