Haberler Galatasaray Galatasaray - Parma CANLI İZLE (Galatasaray - Parma canlı anlatım)

Galatasaray - Parma CANLI İZLE (Galatasaray - Parma canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Parma ile kozlarını paylaşıyor. İtalya Serie B'de mücadele eden rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Süper Kupa öncesinde motive olmak istiyor. Galatasaray - Parma hazırlık maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 21:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Parma CANLI İZLE (Galatasaray - Parma canlı anlatım)

Galatasaray - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ:

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Parma maçı 27 Temmuz TSİ 21.15'te başladı. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI
F.Bahçe'ye Portekizli ön libero!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor
Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz Rizespor'dan Emirhan açıklaması: Beşiktaş ile görüşüyoruz 20:44
G.Saray - Parma | CANLI G.Saray - Parma | CANLI 17:46
Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI 17:42
Konyaspor'dan kaleci takviyesi Konyaspor'dan kaleci takviyesi 16:23
G.Saray'dan Tuğba Şenoğlu İvegin açıklaması! G.Saray'dan Tuğba Şenoğlu İvegin açıklaması! 16:12
F.Bahçe transferi açıkladı F.Bahçe transferi açıkladı 16:05
Daha Eski
F.Bahçe'de Lugano maçı mesaisi! F.Bahçe'de Lugano maçı mesaisi! 15:58
F.Bahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu F.Bahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu 15:55
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 15:18
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 15:12
Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! 14:02
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 13:51