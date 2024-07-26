Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert: Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert: Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, taraftarın önünde oynamayı dört gözle beklediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 19:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert: Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum

Galatasaray'ın Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Jelert, "Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum. Sağlık kontrolleri oldu. Çok heyecanlıydım. Bugün de buradayım, takımla ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman gördüm, inanılmaz bir taraftar vardı. Şimdi onlar için mücadele edeceğim için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı olduğunu aktaran Jelert, "Beni burada çok iyi bir şekilde karşıladı. Üç senedir de burada. Birçok sorumu ona sorabileceğim ve bana çok yardımcı olacaktır. Daha da iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de önemli açıklamalar
Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı!
G.Saray'dan on numaraya Alman panzeri!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jelert: Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum Jelert: Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum 19:47
Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı! Trabzonspor Savic'in maliyetini açıkladı! 19:07
Jelert topbaşı yaptı! Jelert topbaşı yaptı! 18:21
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 17:53
Umut Nayir F.Bahçe'ye veda etti Umut Nayir F.Bahçe'ye veda etti 16:50
F.Bahçe eski oyuncusunu transfer etti F.Bahçe eski oyuncusunu transfer etti 16:42
Daha Eski
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 16:22
F.Bahçe'de Lugano maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Lugano maçı hazırlıkları başladı 16:21
Serge Ibaka Real Madrid'de Serge Ibaka Real Madrid'de 16:19
Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor Avrupa'yı sarsacak transfer! 2 dünya devi Icardi'yi istiyor 16:15
Filenin Sultanları'nda o isim kadrodan çıkarıldı Filenin Sultanları'nda o isim kadrodan çıkarıldı 15:53
F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Mourinho üstünü çizdi 15:33