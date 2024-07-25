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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Elias Jelert'i resmen açıkladı!

Son dakika GS transfer haberleri... Galatasaray, Elias Jelert transferi için Kopenhag ile görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:54 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 16:07
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Elias Jelert'i resmen açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir devam eden sağ bek arayışında mutlu sona ulaştı. Bu kapsamda Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edildi. Galatasaray transferi sosyal medya hesabından duyurdu, oyuncu ve Kopenhag ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Elias Jelert, 12 Haziran 2003 yılında Danimarka'nın Virum kentinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bek ve orta saha gibi bölgelerde de oynayabiliyor.

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