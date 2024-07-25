GALATASARAY HABERLERİ | Günün transfer bombası: Memphis Depay!
Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyanlar, Memphis Depay ile Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. İşte ayrıntılar...
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Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.
Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi.
Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ediyor.
Inter'in 2 hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı.
Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.
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