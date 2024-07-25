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GALATASARAY HABERLERİ | Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyanlar, Memphis Depay ile Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:45
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GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Son olarak sağ bek Elia Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray için şimdi de Memphis Depay iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Memphis Depay transferi için bastırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Inter'in 2 hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Günün transfer bombası: Memphis Depay!

Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

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