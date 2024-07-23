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Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sağ bek hattına takviye yapmak isteyen yönetim gündemine sürpriz bir ismi aldı. İngiliz basını sarı kırmızılıların Kieran Trippier ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 18:49
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Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Michy Batshuayi'nin ve Hakim Ziyech'in bonservisini alan sarı-kırmızılı ekip, rotayı sağ beke çevirdi.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Yaz transfer döneminin başından bu yana birçok isimle görüşen yönetim henüz imza aşamasına gelemedi.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma noktasına gelmişti.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Ancak oyuncu, taleplerini yükseltinde transferi rafa kaldırıldı ve yönetim sağ bek için alternatif isimlere yöneldi.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Sarı-kırmızılılarda Doue'nin ardından listede Elias Jelert yer alıyordu.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Galatasaray, oyuncu ve kulübü Kopenhag ile anlaşmaya yaklaştı.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Sarı-kırmızılı ekip transfer sürecinin uzaması durumunda yeni bir isme yönelecek.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Galatasaray'ın sağ bek bölgesi için Kieran Trippier'i listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

TBR Futbol'un haberine göre Cimbom, Newcastle United forması giyen tecrübeli oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Yönetimin İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı da belirtildi.

Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu

Newcastle United, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan yıldız oyuncu ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

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