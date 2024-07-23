Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! İngilizler transferi duyurdu
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sağ bek hattına takviye yapmak isteyen yönetim gündemine sürpriz bir ismi aldı. İngiliz basını sarı kırmızılıların Kieran Trippier ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşma noktasına gelmişti.
Ancak oyuncu, taleplerini yükseltinde transferi rafa kaldırıldı ve yönetim sağ bek için alternatif isimlere yöneldi.
Sarı-kırmızılılarda Doue'nin ardından listede Elias Jelert yer alıyordu.
Galatasaray, oyuncu ve kulübü Kopenhag ile anlaşmaya yaklaştı.
Sarı-kırmızılı ekip transfer sürecinin uzaması durumunda yeni bir isme yönelecek.
Galatasaray'ın sağ bek bölgesi için Kieran Trippier'i listesine aldığı iddia edildi.
TBR Futbol'un haberine göre Cimbom, Newcastle United forması giyen tecrübeli oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Yönetimin İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı da belirtildi.
Newcastle United, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan yıldız oyuncu ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın dışında Trippier ile Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği belirtildi.
Ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.
DİĞER