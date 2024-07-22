Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takviyeleri kampa yetiştireceğinin sözünü verirken, transferde bir türlü gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılılarda 9 ayda 608 milyon TL kâr açıklanırken, kombine ve localar da yok sattı. Sacha Boey'in satışı, Şampiyonlar Ligi gibi gelir kalemlerine rağmen bir türlü gerekli takviyeler yapılmayınca taraftarların sabrı taştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
HESAPLAR ŞAŞTI
Sarı-kırmızılılar, faaliyet raporlarında 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 4,6 milyar TL hasılat elde ederken; 608 milyon TL kar edildiğini açıklamıştı.
UEFA gelirleri, oyuncu satışları, mağaza gelirleri ve yayın hakkı gibi kalemler sayesinde bu paraya ulaşan Galatasaray'da gerçek görünenden farklı çıktı.
65 milyon euro'ları bulan maaş bütçesi, transfer edilen oyuncuların kulüplerine olan ödemeler, Bankalar Birliği'ne yatırılan para göz önüne alınınca hamleler gecikti. Florya Projesi de seçim nedeniyle gecikince kaynaklar azaldı.
SEZON ÖNCESİ 4 MİLYAR GELDİ
Şampiyonluk sonrası 241 milyon lirayı kasasına koyan Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi loca satışlarından 2.8 milyar TL kazandı.
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne ayak basması halinde 1.1 milyar TL'lik dev bir gelirin sahibi olacak. Daha sezon başlamadan toplamda 4 milyar TL gibi bir para kazanılmış olacak.
MAAŞ BÜTÇESİ ŞİŞTİ
Giderlerin büyük bir kısmını oluşturan maaş bütçesi geçen sezon yaklaşık 40-45 milyon euro'ydu. Vergiler, bonuslar dahil edildiğinde oyunculara 65 milyon euro ödendi. Yüksek maliyetli oyuncuların gitmemesi de transferde etkileyen unsurlar arasında.
BOEY PARASI GİTTİ
Devre arasında Bayern Münih'e rekor bir bedelle satılan Sacha Boey'in transferinden 30 milyon euro kazanıldı. Fakat Bankalar Birliği anlaşması gereği yarısı direkt olarak ödemeye gitti.
Köhn transferi ve alacaklıların ödemeleri de gerçekleşince elde para kalmadı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında bu sebeple sağ bek bölgesini Kaan Ayhan'a emanet etmek zorunda kaldı.
HAMAMCIOĞLU: G.SARAYLI SORGULAR
Taraftarın isyanına kulak veren Divan Kurulu eski Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Mesele paraların nereye gittiği değil, 2 senedir yapılan algılarla tüm kamuoyunun nasıl bilerek yanıltılmış olduğudur. Gerçekçiliği vizyonsuzluk, illüzyonu vizyon olarak lanse edenler bilmelidir ki, Galatasaraylı her şeyi sorgular" dedi
DİĞER