Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

SEZON ÖNCESİ 4 MİLYAR GELDİ Şampiyonluk sonrası 241 milyon lirayı kasasına koyan Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi loca satışlarından 2.8 milyar TL kazandı.

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne ayak basması halinde 1.1 milyar TL'lik dev bir gelirin sahibi olacak. Daha sezon başlamadan toplamda 4 milyar TL gibi bir para kazanılmış olacak.