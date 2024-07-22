Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takviyeleri kampa yetiştireceğinin sözünü verirken, transferde bir türlü gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılılarda 9 ayda 608 milyon TL kâr açıklanırken, kombine ve localar da yok sattı. Sacha Boey'in satışı, Şampiyonlar Ligi gibi gelir kalemlerine rağmen bir türlü gerekli takviyeler yapılmayınca taraftarların sabrı taştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Son şampiyon Galatasaray, eksiklerini bir türlü gideremiyor... Sarı-kırmızılı takım, sağ bek ve merkez orta saha transferlerinde gecikmiş durumda.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Başkan Dursun Özbek'in yetkilendirdiği Cenk Ergün ve İbrahim Hatipoğlu, gündemdeki isimlerde mutlu sona ulaşamayınca taraftar da tepki göstermeye başladı.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Geçen sezon gelirlerde tarihi bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Dursun Özbek'i referans gösteren taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları kampanyada kulübe gelen paraların nerede olduğunu sorguladılar.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

HESAPLAR ŞAŞTI

Sarı-kırmızılılar, faaliyet raporlarında 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 4,6 milyar TL hasılat elde ederken; 608 milyon TL kar edildiğini açıklamıştı.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

UEFA gelirleri, oyuncu satışları, mağaza gelirleri ve yayın hakkı gibi kalemler sayesinde bu paraya ulaşan Galatasaray'da gerçek görünenden farklı çıktı.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

65 milyon euro'ları bulan maaş bütçesi, transfer edilen oyuncuların kulüplerine olan ödemeler, Bankalar Birliği'ne yatırılan para göz önüne alınınca hamleler gecikti. Florya Projesi de seçim nedeniyle gecikince kaynaklar azaldı.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

SEZON ÖNCESİ 4 MİLYAR GELDİ

Şampiyonluk sonrası 241 milyon lirayı kasasına koyan Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi loca satışlarından 2.8 milyar TL kazandı.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne ayak basması halinde 1.1 milyar TL'lik dev bir gelirin sahibi olacak. Daha sezon başlamadan toplamda 4 milyar TL gibi bir para kazanılmış olacak.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

MAAŞ BÜTÇESİ ŞİŞTİ

Giderlerin büyük bir kısmını oluşturan maaş bütçesi geçen sezon yaklaşık 40-45 milyon euro'ydu. Vergiler, bonuslar dahil edildiğinde oyunculara 65 milyon euro ödendi. Yüksek maliyetli oyuncuların gitmemesi de transferde etkileyen unsurlar arasında.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

BOEY PARASI GİTTİ

Devre arasında Bayern Münih'e rekor bir bedelle satılan Sacha Boey'in transferinden 30 milyon euro kazanıldı. Fakat Bankalar Birliği anlaşması gereği yarısı direkt olarak ödemeye gitti.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

Köhn transferi ve alacaklıların ödemeleri de gerçekleşince elde para kalmadı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında bu sebeple sağ bek bölgesini Kaan Ayhan'a emanet etmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da büyük isyan! Transferler gecikince...

HAMAMCIOĞLU: G.SARAYLI SORGULAR

Taraftarın isyanına kulak veren Divan Kurulu eski Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Mesele paraların nereye gittiği değil, 2 senedir yapılan algılarla tüm kamuoyunun nasıl bilerek yanıltılmış olduğudur. Gerçekçiliği vizyonsuzluk, illüzyonu vizyon olarak lanse edenler bilmelidir ki, Galatasaraylı her şeyi sorgular" dedi

F.Bahçe'de orta sahaya bomba isim!
En-Nesyri sonrası bir bomba daha!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacının ilginç evlilik hatırası damga vurdu! Yarışmacı 9’uncu soruda öyle bir karar verdi ki…
Mahra Melin'in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis'te yaşananları anlattı: "Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP'li değiliz"
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması!
Beşiktaş'tan Iheanacho bombası! 4 rakip birden
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz 07:10
Stoper Kahraman Sakaryaspor’da Stoper Kahraman Sakaryaspor’da 00:34
111 yıllık rekorun sahibi Pogacar 111 yıllık rekorun sahibi Pogacar 00:34
Hatayspor berabere Hatayspor berabere 00:33
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 22:52
G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! G.Saray'dan Doue ve Wendel açıklaması! 22:52
Daha Eski
İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı İngiliz basını duyurdu! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı 22:52
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 22:52
Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel açıklaması! G.Saray'a transfer olacak mı? 22:51
F.Bahçe Isaksen ile anlaştı! F.Bahçe Isaksen ile anlaştı! 22:51
G.Saray dünya yıldızından vazgeçmiyor! G.Saray dünya yıldızından vazgeçmiyor! 22:51
Amrabat Süper Lig devine! Amrabat Süper Lig devine! 22:51