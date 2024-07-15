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Sağ bek Bayern’den Mazraoui

Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Noussair Mazraoui ile ilgilenmeye başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Sağ bek Bayern’den Mazraoui

Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Noussair Mazraoui ile ilgilenmeye başladı. Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti. Galatasaray, , Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşen Faslı yıldız için harekete geçti. Ajax altyapısından yetişen ve 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Mazraoui, geçen sezon oynadığı 29 resmi maçta 4 asist yaptı.

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