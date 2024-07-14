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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'da o yıldız için İtalyan ekipleri resmen sıraya girdi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 19:42
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu ünvanını gelecek yıl da devam ettirmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kampa giren sarı-kırmızılılar, öte yandan transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, önceliği orta saha ve sağ bek bölgesine verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Takımdaki isimlere de her geçen gün farklı talipler çıkarken, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

KÖHN'E 2 TALİP BİRDEN

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın İtalyan basınından Calciomercato'dan derlediği habere göre G.Saray'ın devre arasında transfer ettiği Derrick Köhn'e Milan ve Torino'nun talip olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Milan'ın Theo Hernandez'in olası ayrılığı sonrası devreye girebileceği aktarıldı. Fransız sol bek konusunda Bayern Münih ile görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Torino'nun mevcut kadrosunda ise şu an için sol bek orijinli bir oyuncu bulunmuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Cimbom'un 6 milyon Euro olarak bonservisini belirlediği fakat ayrılığa sıcak bakmadığı için sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

25 yaşındaki sol bek Cimbom'a devre arası transfer olmuş ve 15 maçta 1 gol - 2 asistlik katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Bramfeld altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!

Şubat 2024'te 3.35 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

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