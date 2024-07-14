TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı için İtalya'da sıraya girdiler!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'da o yıldız için İtalyan ekipleri resmen sıraya girdi. İşte haberin detayları...
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Takımdaki isimlere de her geçen gün farklı talipler çıkarken, İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
KÖHN'E 2 TALİP BİRDEN
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın İtalyan basınından Calciomercato'dan derlediği habere göre G.Saray'ın devre arasında transfer ettiği Derrick Köhn'e Milan ve Torino'nun talip olduğunu duyurdu.
Milan'ın Theo Hernandez'in olası ayrılığı sonrası devreye girebileceği aktarıldı. Fransız sol bek konusunda Bayern Münih ile görüşmeler devam ediyor.
Torino'nun mevcut kadrosunda ise şu an için sol bek orijinli bir oyuncu bulunmuyor.
Cimbom'un 6 milyon Euro olarak bonservisini belirlediği fakat ayrılığa sıcak bakmadığı için sözleşmesini uzatmak istediği kaydedildi.
25 yaşındaki sol bek Cimbom'a devre arası transfer olmuş ve 15 maçta 1 gol - 2 asistlik katkı sağlamıştı.
DERRICK KÖHN KİMDİR?
Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Futbola Bramfeld altyapısında başladı.
2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.
2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı.
Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover'in yolunu tuttu.
Şubat 2024'te 3.35 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...
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