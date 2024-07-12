Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transferde yakından ilgilendiği isimlerden birisi de Adrien Rabiot. Cimbom'un gündeminde olan Fransız yıldız için sarı-kırmızılılar beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya. İşte haberin detayları...
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Kısa bir sürede yeni adresini belirlemek isteyen deneyimli orta saha için Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı.
LIVERPOOL İSTEKLİ
DAZN Italia'da yer alan habere göre, Adrien Rabiot'yu Galatasaray'la beraber İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool da istiyor.
Liverpool'un orta sahada Joel Matip ve Thiago Alcantara gibi alternatiflerini kaybetmesinin ardından Rabiot'yu istediği aktarıldı.
Galatasaray'ın da bu transfer yarışında çok ciddi olduğu ve geri adım atmayacağı dile getirildi.
Rabiot'nun EURO 2024 sonrası tatilde olmasına rağmen bir yandan transfer sürecini de izlediği bildirildi.
DEVLER TAKİP EDİYOR
Bonservisi elinde olan Adrien Rabiot'yu birçok dev kulüp yakından izliyor.
Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerle de adı geçen Rabiot için Liverpool ile Galatasaray'ın sıcak temas kurduğu ifade edildi. Rabiot'nun en kısa zamanda kariyeriyle alakalı karar vereceği bildirildi.
ARNE SLOT DEVREDE
LIverpool'da Jurgen Klopp'un ardından teknik direktörlük görevine gelen Arne Slot'un Adrien Rabiot'yu istediği bildirildi.
Orta sahaya tecrübeli futbolcuları takviye etmek isteyen Liverpool menajerinin Rabiot çalışmalarında bizzat aktif rol aldığı kaydedildi.
6 MAÇIN 5'İNDE OYNADI
EURO 2024'te Fransa Milli Takımı forması giyen Adrien Rabiot, ülkesinin oynadığı 6 maçın 5'inde sahadaydı.
Rabiot, Almanya'daki turnuvada yarı finalde elenen Fransa formasıyla sadece çeyrek finaldeki Portekiz maçını kaçırdı.
Rabiot, sahaya çıktığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.
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