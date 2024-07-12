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Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transferde yakından ilgilendiği isimlerden birisi de Adrien Rabiot. Cimbom'un gündeminde olan Fransız yıldız için sarı-kırmızılılar beklenmeyen bir engel ile karşı karşıya. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Transferde çalışmalarını hızlandırmak isteyen Galatasaray'da orta sahada Adrien Rabiot ismi öne çıktı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Fransa Milli Takımı'nın yarı finalde EURO 2024'e veda etmesinin ardından sarı kırmızılı takım Rabiot için temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki futbolcu da turnuvanın ardından tamamen transfere odaklandı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Kısa bir sürede yeni adresini belirlemek isteyen deneyimli orta saha için Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

LIVERPOOL İSTEKLİ

DAZN Italia'da yer alan habere göre, Adrien Rabiot'yu Galatasaray'la beraber İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool da istiyor.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Liverpool'un orta sahada Joel Matip ve Thiago Alcantara gibi alternatiflerini kaybetmesinin ardından Rabiot'yu istediği aktarıldı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Galatasaray'ın da bu transfer yarışında çok ciddi olduğu ve geri adım atmayacağı dile getirildi.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Rabiot'nun EURO 2024 sonrası tatilde olmasına rağmen bir yandan transfer sürecini de izlediği bildirildi.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

DEVLER TAKİP EDİYOR

Bonservisi elinde olan Adrien Rabiot'yu birçok dev kulüp yakından izliyor.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerle de adı geçen Rabiot için Liverpool ile Galatasaray'ın sıcak temas kurduğu ifade edildi. Rabiot'nun en kısa zamanda kariyeriyle alakalı karar vereceği bildirildi.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

ARNE SLOT DEVREDE

LIverpool'da Jurgen Klopp'un ardından teknik direktörlük görevine gelen Arne Slot'un Adrien Rabiot'yu istediği bildirildi.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Orta sahaya tecrübeli futbolcuları takviye etmek isteyen Liverpool menajerinin Rabiot çalışmalarında bizzat aktif rol aldığı kaydedildi.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

6 MAÇIN 5'İNDE OYNADI

EURO 2024'te Fransa Milli Takımı forması giyen Adrien Rabiot, ülkesinin oynadığı 6 maçın 5'inde sahadaydı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Rabiot, Almanya'daki turnuvada yarı finalde elenen Fransa formasıyla sadece çeyrek finaldeki Portekiz maçını kaçırdı.

Galatasaray'a Rabiot transferinde beklenmeyen engel!

Rabiot, sahaya çıktığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.

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