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Anasayfa Diğer Milli Takımlar Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Demir Ege Tıknaz’ın yerine Barış Kalaycı kadroya dahil edildi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 18:09
Demir Ege Tıknaz Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya'yı konuk edecek Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ümit millilerde sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkartılırken, Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. forması giyen Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.

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