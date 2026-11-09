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Anasayfa Süper Lig İstanbul Başakşehir FK, şampiyon kulüplerin divan kurulu başkanlarını ağırladı

İstanbul Başakşehir FK, şampiyon kulüplerin divan kurulu başkanlarını ağırladı

İstanbul Başakşehir FK, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanları ve üyelerini tesisinde ağırladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 18:10
İstanbul Başakşehir FK, şampiyon kulüplerin divan kurulu başkanlarını ağırladı

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir FK Asbaşkan Mustafa Saral ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şahin, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen yemekte; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören yer aldı.

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