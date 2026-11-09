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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi yolculuğu devam ediyor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Lig'i 1. Grup 5. maçında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Dev karşılaşma Turkuvaz Medya sayesinde ATV'den canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşma öncesi takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler'in değeri turnuvaya damga vuruyor. İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 15:16
Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ın Belçika'yı konuk edeceği karşılaşma öncesi Sabah'ın derlediği habere göre; turnuvanın en yüksek piyasa değerine sahip 30 yıldızına haberimizde yer verdik.

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Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

İŞTE O LİSTE:

30– Alessandro Bastoni – İtalya (65 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

29– Luka Vuskovic – Hırvatistan (65 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

28– Jurrien Timber – Hollanda (70 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

27– Dayot Upamecano – Fransa (75 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

26– Marc Guehi – İngiltere (75 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

25– Josko Gvardiol – Hırvatistan (75 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

24– Martin Odegaard – Norveç (80 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

23– Morgan Gibbs-White – İngiltere (80 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

22– Anthony Gordon – İngiltere (80 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

21– Florian Wirtz – Almanya (85 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

20– Sandro Tonali – İtalya (90 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

19– Aleksandar Pavlovic – Almanya (90 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

18– Alexander Isak – İsveç (90 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

17– Bradley Barcola – Fransa (100 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

16– Dominik Szoboszlai – Macaristan (100 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

15– Pau Cubarsi – İspanya (100 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

14- Arda Güler - Türkiye (100 milyon Euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

13– Rayan Cherki – Fransa (110 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

12– Declan Rice – İngiltere (120 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

11– Elliot Anderson – İngiltere (120 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

10– Morgan Rogers – İngiltere (120 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

9– Desire Doue – Fransa (120 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

8– Vitinha – Portekiz (140 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

7– Joao Neves – Portekiz (140 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

6– Pedri – İspanya (150 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

5– Jude Bellingham – İngiltere (160 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

4– Michael Olise – Fransa (180 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

3– Kylian Mbappe – Fransa (200 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

2– Erling Haaland – Norveç (220 milyon euro)

Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu

1– Lamine Yamal – İspanya (220 milyon euro)

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