Arda Güler listeye damgasını vurdu! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi yolculuğu devam ediyor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Lig'i 1. Grup 5. maçında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Dev karşılaşma Turkuvaz Medya sayesinde ATV'den canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşma öncesi takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler'in değeri turnuvaya damga vuruyor. İşte Uluslar Ligi'nin en değerli 30 futbolcusu...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 15:16
28– Jurrien Timber – Hollanda (70 milyon euro)
27– Dayot Upamecano – Fransa (75 milyon euro)
26– Marc Guehi – İngiltere (75 milyon euro)
25– Josko Gvardiol – Hırvatistan (75 milyon euro)
24– Martin Odegaard – Norveç (80 milyon euro)
23– Morgan Gibbs-White – İngiltere (80 milyon euro)
22– Anthony Gordon – İngiltere (80 milyon euro)
21– Florian Wirtz – Almanya (85 milyon euro)
20– Sandro Tonali – İtalya (90 milyon euro)
19– Aleksandar Pavlovic – Almanya (90 milyon euro)
18– Alexander Isak – İsveç (90 milyon euro)
17– Bradley Barcola – Fransa (100 milyon euro)
16– Dominik Szoboszlai – Macaristan (100 milyon euro)
15– Pau Cubarsi – İspanya (100 milyon euro)
14- Arda Güler - Türkiye (100 milyon Euro)
13– Rayan Cherki – Fransa (110 milyon euro)
12– Declan Rice – İngiltere (120 milyon euro)
11– Elliot Anderson – İngiltere (120 milyon euro)
10– Morgan Rogers – İngiltere (120 milyon euro)
9– Desire Doue – Fransa (120 milyon euro)
8– Vitinha – Portekiz (140 milyon euro)
7– Joao Neves – Portekiz (140 milyon euro)
6– Pedri – İspanya (150 milyon euro)
5– Jude Bellingham – İngiltere (160 milyon euro)
4– Michael Olise – Fransa (180 milyon euro)
3– Kylian Mbappe – Fransa (200 milyon euro)
2– Erling Haaland – Norveç (220 milyon euro)
1– Lamine Yamal – İspanya (220 milyon euro)
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