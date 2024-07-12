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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim orta saha takviyesi için gündemine Portekizli yıldızı aldı. Cimbom, kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:35
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ön elemesine kısa bir zaman hala transfer görüşmelerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istediği bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Cimbom şu ana kadar transferde Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Aslan ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech ile de kontrat tazelemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Okan Buruk'un hücum bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da transfer talep ettiği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Başarılı çalıştırıcı transfere dair yaptığı açıklamada, "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. Birincisi tabii ki şampiyon takımın taraftarı, yani iki sene şampiyon olmuş takımın taraftarı. Kadro genişliğine bakıldığında ve bu seneki oyuncu havuzumuza baktığımızda dediğim gibi yani burada en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"O yüzden çok çalışıyoruz transfer için; ama transfer kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık o yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada da görüşmelerimiz sürüyor"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"Galatasaray taraftarını, bence, erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu çok önemli bizim için. Tabii ki onun için uğraşıyoruz"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"İki gün sonra da olabilir, beş gün sonra da olabilir, bir sonraki kamp da olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bizim elimizde olmuyor"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Yani kulüpleriyle anlaşacaksınız, oyuncuyla anlaşacaksınız. Burada bir süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama burada en doğrusu, sabırla birlikte en doğru transfer bizim için önemli olacak"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"Şu an elimizde kadro olarak baktığımızda, tabii ki düşündüğümüz mevkiler var ama bir yandan baktığımızda hiçbir eksiğimiz de yok. Daha önce de söyledik, yani bir sağ bek transferi, bir orta saha transferi…"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"Zaten bunu hep söyledik, bunu hep düşünüyoruz ama şu an elimizde de bu bölgede oyuncular var. Bu transferleri de bir an önce bitirmek istiyoruz"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, yine Sportif A.Ş. çok sıkı bir şekilde çalışıyor"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"Cenk Bey aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışıyor. Onunla birlikte de bu süreci doğru bir şekilde götüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Sarı kırmızılıların orta saha transferi için çok konuşulacak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Cimbom'un transfer gündemine son günlerde giren o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Yönetimin ise Avrupa piyasasında tanınan ve takıma büyük güç katacak o yıldızın transferini bitirebilmek için yoğun mesaide olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Öte yandan Galatasaray'ın bu transfer hamlesi taraftarları da çok heyecanlandıracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

İşte o futbolcu...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

G.SARAY'DAN RUBEN NEVES BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen orta saha Ruben Neves için devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Sarı kırmızılıların güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Bu sezon Al-Hilal ile rekorlar kıran Portekizli oyuncunun ise Arabistan'dan ayrılmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

27 yaşındaki futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Al-Hilal'in orta saha bölgesi için farklı arayışlara geçtiği ve Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Ancak Suudi Arabistan temsilcisinin, Ruben Neves için ciddi bir bonservis ücreti istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Al-Hilal'in bu transfer için 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Galatasaraylı yetkililerin bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve gerekirse sponsorlar aracılığıyla transferi tamamlamak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Öte yandan sarı kırmızılıların, Ruben Neves'e 6 milyon Euro yıllık ücret vermeyi planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Galatasaray'ın, Ruben Neves transferine dair gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Bunun yanı sıra sarı kırmızılılar Neves transferini tamamlaması halinde Avrupa'da da çok konuşulacak bir işe imza atmış olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Ruben Neves geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla toplam 48 maçta boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Portekizli ön libero bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Ayrıca 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

1.80 boyundaki futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Ruben Neves futbol kariyerinde Wolverhampton ve Porto gibi takımlarda da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

Ülke milli takımında ise 51 maça çıkan Neves, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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