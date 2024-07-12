TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...

"İki gün sonra da olabilir, beş gün sonra da olabilir, bir sonraki kamp da olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bizim elimizde olmuyor"

"Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Yani kulüpleriyle anlaşacaksınız, oyuncuyla anlaşacaksınız. Burada bir süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama burada en doğrusu, sabırla birlikte en doğru transfer bizim için önemli olacak"