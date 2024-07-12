TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Neves bombası! 32 milyon Euro...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim orta saha takviyesi için gündemine Portekizli yıldızı aldı. Cimbom, kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom şu ana kadar transferde Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.
Aslan ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech ile de kontrat tazelemişti.
Okan Buruk'un hücum bölgesinin yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da transfer talep ettiği belirtilmişti.
Başarılı çalıştırıcı transfere dair yaptığı açıklamada, "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. Birincisi tabii ki şampiyon takımın taraftarı, yani iki sene şampiyon olmuş takımın taraftarı. Kadro genişliğine bakıldığında ve bu seneki oyuncu havuzumuza baktığımızda dediğim gibi yani burada en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı"
"O yüzden çok çalışıyoruz transfer için; ama transfer kolay bir şey değil. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık o yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Burada da görüşmelerimiz sürüyor"
"Galatasaray taraftarını, bence, erken transferle değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. Bu çok önemli bizim için. Tabii ki onun için uğraşıyoruz"
"İki gün sonra da olabilir, beş gün sonra da olabilir, bir sonraki kamp da olabilir. Burada istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Bu bazen bizim elimizde olmuyor"
"Sonuçta kulüplere bağlı oyuncular. Yani kulüpleriyle anlaşacaksınız, oyuncuyla anlaşacaksınız. Burada bir süreç alabiliyor. Tabii ki ne kadar erken getirirseniz o kadar önemli ama burada en doğrusu, sabırla birlikte en doğru transfer bizim için önemli olacak"
"Şu an elimizde kadro olarak baktığımızda, tabii ki düşündüğümüz mevkiler var ama bir yandan baktığımızda hiçbir eksiğimiz de yok. Daha önce de söyledik, yani bir sağ bek transferi, bir orta saha transferi…"
"Zaten bunu hep söyledik, bunu hep düşünüyoruz ama şu an elimizde de bu bölgede oyuncular var. Bu transferleri de bir an önce bitirmek istiyoruz"
"Burada başkanımız, yönetim kurulumuz, yine Sportif A.Ş. çok sıkı bir şekilde çalışıyor"
"Cenk Bey aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışıyor. Onunla birlikte de bu süreci doğru bir şekilde götüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların orta saha transferi için çok konuşulacak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.
Cimbom'un transfer gündemine son günlerde giren o isme, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
Yönetimin ise Avrupa piyasasında tanınan ve takıma büyük güç katacak o yıldızın transferini bitirebilmek için yoğun mesaide olduğu kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray'ın bu transfer hamlesi taraftarları da çok heyecanlandıracak.
İşte o futbolcu...
G.SARAY'DAN RUBEN NEVES BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal forması giyen orta saha Ruben Neves için devreye girdiği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.
Bu sezon Al-Hilal ile rekorlar kıran Portekizli oyuncunun ise Arabistan'dan ayrılmak istediği kaydedildi.
Bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği belirtildi.
27 yaşındaki futbolcunun ise Şampiyonlar Ligi faktörüyle Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Al-Hilal'in orta saha bölgesi için farklı arayışlara geçtiği ve Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği bildirildi.
Ancak Suudi Arabistan temsilcisinin, Ruben Neves için ciddi bir bonservis ücreti istediği ifade edildi.
Al-Hilal'in bu transfer için 15-20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı.
Galatasaraylı yetkililerin bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve gerekirse sponsorlar aracılığıyla transferi tamamlamak istediği kaydedildi.
Öte yandan sarı kırmızılıların, Ruben Neves'e 6 milyon Euro yıllık ücret vermeyi planladığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın, Ruben Neves transferine dair gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra sarı kırmızılılar Neves transferini tamamlaması halinde Avrupa'da da çok konuşulacak bir işe imza atmış olacak.
Ruben Neves geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla toplam 48 maçta boy gösterdi.
Portekizli ön libero bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Ayrıca 8 de asist yaptı.
1.80 boyundaki futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
Ruben Neves futbol kariyerinde Wolverhampton ve Porto gibi takımlarda da forma giymişti.
Ülke milli takımında ise 51 maça çıkan Neves, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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