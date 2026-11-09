UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde bir Avrupa zaferi daha hedefliyor. Karşılaşma öncesinde gözler maçın tarihine ve yayın programına çevrildi. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın açıkladığı programa göre mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak. Galatasaray, organizasyonda dört karşılaşmayı geride bırakırken Aston Villa önünde üçüncü galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Maç tarihi: 24 Kasım 2026 Salı

Başlama saati: 20.45 (TSİ)

Stadyum: RAMS Park

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi

Hafta: Lig aşaması 5. hafta

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının mevcut yayın programına göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanması planlanıyor. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı.

TRT, 2026-2027 sezonu UEFA kulüp organizasyonlarının Türkiye yayın haklarını elinde bulunduruyor. Türk takımlarının karşılaşmaları TRT 1 veya TRT Spor üzerinden şifresiz olarak ekranlara geliyor. Dijital yayın seçenekleri için TRT'nin tabii platformu da kullanılabiliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Sporting Lizbon ve Barcelona karşısında kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Son olarak Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetine ulaştı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor. Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9-24. sıralardaki ekipler eleme play-off turunda mücadele edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üç maça daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Aralık'ta Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Ocak ayında ise Feyenoord ve Paris Saint-Germain mücadeleleriyle lig aşamasını tamamlayacak.

Galatasaray'ın kalan maçları:

24 Kasım 2026 – Galatasaray-Aston Villa (20.45)

8 Aralık 2026 – AEK-Galatasaray (23.00)

19 Ocak 2027 – Galatasaray-Feyenoord (20.45)

27 Ocak 2027 – PSG-Galatasaray (23.00)

Tüm saatler Türkiye saatine göredir. Maçların tarih ve saatleri UEFA'nın resmî programına göre belirlenmiştir.