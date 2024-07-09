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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sağ bek transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer önceliğini sağ bek bölgesine veren Cimbom, Udinese forması giyen İrlandalı oyuncuya resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 15:46
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Yurt dışı hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray 5 hazırlık maçı yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrası sağ bek hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Sağ bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımın Rennes forması giyen Guela Doue ile transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Sağ bek transferini kampa yetiştirmek isteyen yönetim listesine sürpriz bir ismi dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Tutto Udinese'nin haberine göre; Galatasaray, Udinese forması giyen Festy Ebosele'yi transfer etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Haberde, sarı kırmızılıların İrlandalı oyuncuya 5 milyon Euro teklifte bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

21 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 32 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Festy Ebosele bu mücadelelerde 1 asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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