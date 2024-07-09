TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...

Yurt dışı hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray 5 hazırlık maçı yapacak.

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrası sağ bek hattına önemli bir takviye yapmak istiyor.