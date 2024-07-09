TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Festy Ebosele'ye resmi teklif! 5 milyon Euro...
Yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sağ bek transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer önceliğini sağ bek bölgesine veren Cimbom, Udinese forması giyen İrlandalı oyuncuya resmi teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sağ bek transferini kampa yetiştirmek isteyen yönetim listesine sürpriz bir ismi dahil etti.
Tutto Udinese'nin haberine göre; Galatasaray, Udinese forması giyen Festy Ebosele'yi transfer etmek için harekete geçti.
Haberde, sarı kırmızılıların İrlandalı oyuncuya 5 milyon Euro teklifte bulunduğu belirtildi.
21 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 32 maçta görev aldı.
Festy Ebosele bu mücadelelerde 1 asist katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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