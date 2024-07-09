Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Başarılı oyuncu, EURO 2024'te milli formayı giyince ameliyat tarihi de ertelenmişti. Lig biter bitmez ameliyat olması planlanan Kaan, Avrupa Şampiyonası'nda oynayınca hesaplar tutmadı.

Türkiye, kupaya çeyrek finalde veda ederken, ligden sonra EURO 2024'te de pek çok maça iğne ile çıkan 29 yaşındaki oyuncunun ameliyat zamanı geldi.