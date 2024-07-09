Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!
Yeni sezon yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber geldi. EURO 2024'te Milli Takım formasıyla başarılı performans sergileyen yıldız oyuncunun ameliyat olacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 11:57
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3-4 AYI BULABİLİR
Yeni Asır'ın haberine göre, kısa bir tatil yapacak olan olan Kaan'ın tahminen temmuz ayının üçüncü çeyreğinde ameliyat olması planlanıyor.
Kulüp doktorlarının planlamasına göre Kaan'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi ise 3-4 ayı bulacak.
BURUK'UN ZOR KARARI
Böyle bir durumda Kaan Ayhan'ın en yakın sahalara dönüş tarihi kasım-aralık olarak tahmin ediliyor.
Eğer bu gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın adını Şampiyonlar Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirmeyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR
Kaan Ayhan planlandığı gibi bu ay sonunda ameliyat olursa, lisansının askıya alınması gündeme gelecek.
Böyle bir durumda Kaan, takımını Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında da yalnız bırakabilir.
Son kararı Okan Buruk ile oyuncunun kendisi verecek.
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