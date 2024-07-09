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Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Yeni sezon yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'a Kaan Ayhan'dan kötü haber geldi. EURO 2024'te Milli Takım formasıyla başarılı performans sergileyen yıldız oyuncunun ameliyat olacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 11:57
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Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Kaan Ayhan telaşı yaşanıyor.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Başarılı oyuncu, EURO 2024'te milli formayı giyince ameliyat tarihi de ertelenmişti. Lig biter bitmez ameliyat olması planlanan Kaan, Avrupa Şampiyonası'nda oynayınca hesaplar tutmadı.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Türkiye, kupaya çeyrek finalde veda ederken, ligden sonra EURO 2024'te de pek çok maça iğne ile çıkan 29 yaşındaki oyuncunun ameliyat zamanı geldi.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

3-4 AYI BULABİLİR

Yeni Asır'ın haberine göre, kısa bir tatil yapacak olan olan Kaan'ın tahminen temmuz ayının üçüncü çeyreğinde ameliyat olması planlanıyor.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Kulüp doktorlarının planlamasına göre Kaan'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi ise 3-4 ayı bulacak.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

BURUK'UN ZOR KARARI

Böyle bir durumda Kaan Ayhan'ın en yakın sahalara dönüş tarihi kasım-aralık olarak tahmin ediliyor.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Eğer bu gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın adını Şampiyonlar Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirmeyecek.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR

Kaan Ayhan planlandığı gibi bu ay sonunda ameliyat olursa, lisansının askıya alınması gündeme gelecek.

Galatasaray'da Kaan Ayhan depremi!

Böyle bir durumda Kaan, takımını Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında da yalnız bırakabilir.

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