Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

GALATASARAY'DA YOLCU LİSTESİ



TRT Spor'da yer alan habere göre Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor.



