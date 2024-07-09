Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk'un yabancı konusu nedeniyle bazı isimleri gözden çıkardığı öğrenildi. Bu listede 5 futbolcu bulunuyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı kırmızılıların, 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda kadroda 12 yabancı futbolcuya izin veriyor.
GALATASARAY'DA YOLCU LİSTESİ
TRT Spor'da yer alan habere göre Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sarı-kırmızılı Yönetim, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.
Diğer yandan Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak.
Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek.
18 Temmuz'da Slovak ekibi Trecin ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, Avusturya kampını noktalayıp İstanbul'a dönecek.
Sarı kırmızılılar, ikinci etap yurt dışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.
Galatasaray, bu süreçte de İtalyan takımları Lecce ve Parma ile karşılaşacak.
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