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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk'un yabancı konusu nedeniyle bazı isimleri gözden çıkardığı öğrenildi. Bu listede 5 futbolcu bulunuyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 18:31
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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Galatasaray, bu kampta kalabalık bir oyuncu grubuyla antrenman yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gidecek veya kalacak isimlerin önemli bir bölümüne Avusturya'da karar verecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Sarı kırmızılıların, 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda kadroda 12 yabancı futbolcuya izin veriyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Bu nedenle Galatasaray'ın, yapmayı planladığı transferleri de göz önüne alarak bu sayıyı 12'nin altına indirmesi gerekiyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

GALATASARAY'DA YOLCU LİSTESİ

TRT Spor'da yer alan habere göre Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-kırmızılı Yönetim, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Diğer yandan Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

18 Temmuz'da Slovak ekibi Trecin ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, Avusturya kampını noktalayıp İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk kararını verdi...

Sarı kırmızılılar, ikinci etap yurt dışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

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