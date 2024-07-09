GALATASARAY HABERLERİ: Sağ bek yarışı alev aldı! Okan Buruk'un kararı

Galatasaray'da sağ bek konusunda gündeme birçok isim geldi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk bu isimler içinden 3 yıldıza onay verdi ve yönetime temaslara başladı. İşte Okan Buruk'un takımda görmek istediği o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ
Sağ bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımın Salzburg forması giyen Amar Dedic ve Rennes'de top koşturan Guela Doue için oyuncu taraflarıyla anlaşma sağlayan Galatasaray iki ismin de kulüpleriyle son detayları görüşüyor.
Takvim'in haberine göre Aslan'ın bu ikiliden birini bu hafta İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da iki isme de onay verdiği ve sağ bek transferinin bir an önce bitirilmesini istediği de gelen haberler arasında.
Geçen sezon Avusturya ekibiyle 31 maça çıkan 21 yaşındaki Dedic 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Bosnalı oyuncnun kontratı 2027'de sona erecek.
Aynı yaştaki Fransız Doue ise geçen sezon çıktığı 35 maçta 4 asiste imza attı.
Doue'nin Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Auxerre'de forma giyen 24 yaşındaki Paul Joly de Galatasaray'ın teklifini doğrulayarak "Bana olan ilgiden memnunum. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
Geçtiğimiz sezon Auxerre formasıyla 38 maça çıkan Fransız oyuncu 6 asist katkısı sağladı.
24 yaşındaki bek oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.