Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha bölgesine çevrildi. Michy Batshuayi ve Ziyech'i açıklayan sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak için nabız yokluyor. Okan Buruk'un Torreira'nın yanında Scott McTominay'i yönetime işaret ederken yıldız oyuncu için ödenecek rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Yeni sezon çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray transferde gaza bastı.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Orta saha transferinde listedeki adaylarla görüşen Galatasaray'da, çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Birçok yıldızla temasa geçen sarıkırmızılı ekipte, Okan Buruk'un gönlünde yatan 1 numaralı isim de belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Tecrübeli teknik adamın liste başına Scott McTominay'ı yazdığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Manchester United forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla temasların sürdüğü öğrenilirken; Okan Buruk'un çok istediği bu transferde şartları zorlanacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

CİDDİ TALİPLERİ VAR
Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gözüken tecrübeli oyuncu için dev bir bütçe ayıran Galatasaray, yaklaşık 20 milyon euro'yu gözden çıkaracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İskoç oyuncuyu ikna etmek için tüm kozlarını kullanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Şu ana kadar Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşan fakat direkt yeşil ışık yakmayan McTominay'in Ada'dan da ciddi talipleri olduğu ve tüm teklifleri değerlendirip karar vereceği bildirildi.

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