TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam

Manchester United forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla temasların sürdüğü öğrenilirken; Okan Buruk'un çok istediği bu transferde şartları zorlanacağı bildirildi.

CİDDİ TALİPLERİ VAR

Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gözüken tecrübeli oyuncu için dev bir bütçe ayıran Galatasaray, yaklaşık 20 milyon euro'yu gözden çıkaracak.