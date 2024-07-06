TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Scott McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha bölgesine çevrildi. Michy Batshuayi ve Ziyech'i açıklayan sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak için nabız yokluyor. Okan Buruk'un Torreira'nın yanında Scott McTominay'i yönetime işaret ederken yıldız oyuncu için ödenecek rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Tecrübeli teknik adamın liste başına Scott McTominay'ı yazdığı öğrenildi.
Manchester United forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla temasların sürdüğü öğrenilirken; Okan Buruk'un çok istediği bu transferde şartları zorlanacağı bildirildi.
CİDDİ TALİPLERİ VAR
Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gözüken tecrübeli oyuncu için dev bir bütçe ayıran Galatasaray, yaklaşık 20 milyon euro'yu gözden çıkaracak.
Sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İskoç oyuncuyu ikna etmek için tüm kozlarını kullanacak.
Şu ana kadar Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşan fakat direkt yeşil ışık yakmayan McTominay'in Ada'dan da ciddi talipleri olduğu ve tüm teklifleri değerlendirip karar vereceği bildirildi.
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