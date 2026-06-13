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Haberler Dünya Kupası Brezilya-Fas | CANLI İZLE

Brezilya-Fas | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 00:48
Brezilya-Fas | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, daha önce 5 kez kupaya ulaşan Brezilya, bir önceki turnuvanın yarı finalisti Fas ile karşı karşıya geliyor. İki ekip de turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. MetLife Stadyumu'ndaki nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BREZİLYA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brezilya-Fas karşılaşması, 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de başladı. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BREZİLYA-FAS MAÇI İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago

Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari

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