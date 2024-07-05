Haberler Galatasaray Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Jorge Baravelle, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine başladığı yıldız futbolcuyu sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 10:52
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MERT KILIÇ
Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle üst üste 3. şampiyonluğuna uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, çok konuşulan bir hamleye imza attı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Cimbom, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Galatasaray, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Batshuayi takviyesi sonrası eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de orta saha transferi...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Geride bıraktığımız sezon orta saha bölgesinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon satın alma opsiyonuyla Tottenham'dan kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele ile yola devam etmedi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Aslan'da forma şansı bulmakta zorlanan ve teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'yı satış listesine koydu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Yönetim, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Portekizli orta saha oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu kadroda tutacak olan Galatasaray, takımın vazgeçilmez ismi Lucas Torreira'nın yanına bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

NICOLAS DOMINGUEZ'E KANCA

Galatasaray, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Nicolas Dominguez'e talip oldu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

ESPN muhabiri Jorge Baravelle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların İngiliz ekibiyle görüştüğünü belirtti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

13 MİLYON EURO İSTENİYOR

Baravelle, Nottingham Forest'in Arjantinli orta saha oyuncusu için 13 milyon Euro istediğini aktardı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Nicolas Dominguez, geçtiğimiz sezon başında Bologna'da 10 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Nottingham Forest ile 29 maça çıktı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu

Dominguez'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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