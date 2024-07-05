Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi sosyal medyadan duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Jorge Baravelle, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine başladığı yıldız futbolcuyu sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşma kapsamında Batshuayi'ye sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
Batshuayi takviyesi sonrası eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da gündem maddelerinden biri de orta saha transferi...
Geride bıraktığımız sezon orta saha bölgesinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon satın alma opsiyonuyla Tottenham'dan kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele ile yola devam etmedi.
Aslan'da forma şansı bulmakta zorlanan ve teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'yı satış listesine koydu.
Yönetim, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Portekizli orta saha oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu kadroda tutacak olan Galatasaray, takımın vazgeçilmez ismi Lucas Torreira'nın yanına bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
NICOLAS DOMINGUEZ'E KANCA
Galatasaray, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Nicolas Dominguez'e talip oldu.
ESPN muhabiri Jorge Baravelle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların İngiliz ekibiyle görüştüğünü belirtti.
13 MİLYON EURO İSTENİYOR
Baravelle, Nottingham Forest'in Arjantinli orta saha oyuncusu için 13 milyon Euro istediğini aktardı.
Nicolas Dominguez, geçtiğimiz sezon başında Bologna'da 10 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Nottingham Forest ile 29 maça çıktı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Dominguez'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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